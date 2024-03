Disparition de Daniel Beretta, la célèbre voix française d’Arnold Schwarzenegger

Star du doublage, le comédien et chanteur Daniel Beretta est décédé à l'âge de 77 ans. Il avait prêté sa voix à Arnold Schwarzenegger dans 28 films depuis les années 1980. Sa disparition intervient quelques semaines après celle d'Alain Dorval, la voix française de Sylvester Stallone.

Il avait prêté sa voix à Arnold Schwarzenegger dans pas moins de 28 films. Comédien, chanteur et compositeur, Daniel Beretta est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Ajaccio, annonce sa fille à l'AFP. Il avait 77 ans. "Il est mort dans son sommeil", précise Barbara Beretta, comédienne également spécialisée dans le doublage. "Toutes mes pensées vont à ta fille et à ta famille", a réagi pour sa part l’animateur de TF1 Jean-Luc Reichmann.

D’abord chanteur de cabaret, Daniel Beretta avait débuté dans le doublage en travaillant sur la VF de la comédie musicale Jesus Christ Superstar, réalisée pae Norman Jewison en 1973. C’est à partir de Double Détente en 1988 qu’il devient la voix française d’Arnold Schwarzenegger. Suivront Total Recall, Terminator 2 et son mythique "Hasta la vista, baby", True Lies et tant d’autres succès au box-office…

Daniel Beretta avait également doublé à plusieurs reprises Liam Neeson, Dolph Lundgren, Ernie Hudson ou encore le Néérlandais Rutger Hauer. C’était aussi lui la voix de Michael Madsen, alias Mister Blonde dans Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Mais aussi de Alan Rickman en shériff de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des Voleurs face à Kevin Costner.

Sa riche filmographie comprend également des séries d’animation comme Ken le survivant, Ghost in The Shell ou encore Star Wars : Clone Wars. Sa disparition intervient quelques semaines seulement après celle d’une autre légende du doublage, Alain Dorval, la voix française de Sylvester Stallone, l’éternel rival et ami de Schwarzy.