Mort de Daniel Lévi : sa veuve dévoile un cliché du chanteur avec leur bébé

"Aujourd’hui, tu as rejoint le Gan Éden, mais tu ne m’as pas laissée seule, car tu es trop bienveillant. Grâce à toi, je suis devenue la plus heureuse des mamans, tu m’as donné le plus beau des cadeaux… 'Une princesse', comme tu disais. (…) Tu n’es plus là par ta présence, mais tu es avec nous chaque jour et dans notre cœur à jamais", a poursuivi Sandrine Levi en légende d'une photo en noir et blanc du couple posant avec le nourrisson dont le visage a soigneusement été dissimulé. On peut voir le chanteur très amaigri embrasser tendrement le bébé que lui tend sa femme.