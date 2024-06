Françoise Hardy est décédée le 11 juin dernier à l'âge de 80 ans, après un long combat contre la maladie. Son mari Jacques Dutronc et leur fils Thomas annoncent que ses obsèques auront lieu au Père-Lachaise, jeudi 20 juin.

Sa disparition suscite une vive émotion. Décédée mardi 11 juin à l’âge de 80 ans, la chanteuse Françoise Hardy sera inhumée jeudi 20 juin à Paris, annoncent son mari Jacques Dutronc et leur fils Thomas dans l’avis de décès publié par Le Figaro. La cérémonie se déroulera à partir de 15h30 au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, dans le XXe arrondissement.

"Maman est partie", avait annoncé Thomas Dutronc mardi soir dans un message posté sur Instagram, accompagné d’une photo dans les bras de sa mère lorsqu’il était bébé. Icône de la génération yéyés, Françoise Hardy luttait contre un lymphome depuis 20 ans et un cancer du larynx depuis 2019.

Ses titres cartonnent partout dans le monde

Jeudi soir, il lui a rendu hommage au Jazz Opale Festival à Neufchâtel-Hardelot, dans le Pas-de-Calais. "J'ai essayé de chanter deux chansons de ma maman, mais j'ai la gorge qui se noue," a-t-il reconnu, laissant le soin à ses musiciens d'interpréter "L'Amitié", un tube sorti en 1965. Avant de reprendre les paroles à la fin du concert : "Parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse (...) tu pourras partir au fin fond des nuages".

Depuis la disparition de la chanteuse, plusieurs de ses classiques se retrouvent dans les tops des titres tendances de Spotify dans le monde, a indiqué vendredi la plateforme.

"Tous les garçons et les filles", "Comment te dire adieu" et "Le temps de l'amour" sont dans le top 3 en Suède, en Italie, aux Pays-Bas et dans le top 5 en Espagne, Angleterre, Canada et aux Etats-Unis.