Etienne Daho et Pascal Obispo bouleversés par la mort de Frank Darcel du groupe Marquis de Sade

Le guitariste de Marquis de Sade est décédé à l’âge de 65 ans, une triste nouvelle annoncée par son ami Pascal Obispo. Sa mort intervient cinq ans après celle du chanteur Philippe Pascal, alors que le groupe du new wave breton venait de se reformer. Producteur de plusieurs tubes pour Etienne Daho, Frank Darcel, dont le corps a été découvert sur une plage de Galice, s’était également lancé dans une carrière en politique.

C’était une figure du rock français. Guitariste et fondateur du groupe Marquis de Sade, Frank Darcel est décédé à l’âge de 65 ans, une nouvelle annoncée par son ami Pascal Obispo. "Et maintenant Frank... Infinie tristesse", écrit-il en légende d'une série de clichés postés sur Instagram. En 2019, c’est le chanteur Philippe Pascal qui était lui mort à l’âge de 63 ans.

Frank Darcel a été retrouvé mort jeudi sur une plage de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, a appris l'AFP. Selon les services d'urgence galiciens, son corps a été découvert par des promeneurs sur des rochers de la plage de Los Castros, sur la commune de Ribadeo. Il se trouvait "dans un endroit facilement accessible, juste à côté des escaliers menant à la plage", détaillent-ils dans un communiqué.

Formé à Rennes en 1977, Marquis de Sade s’est séparé quatre ans plus tard, le temps de produire deux albums, Dantzig Twist et Rue de Siam, qui ont marqué leur génération, dans un style new wave inspiré par les Britanniques de Joy Division et The Cure, dont ils vont assurer la première partie.

Les mots ne me viennent pas pour exprimer ce vide Etienne Daho, réagissant à la mort de Frank Darcel

Après la séparation de Marquis de Sade, Philippe Pascal forme le groupe Marc Seberg tandis que Frank Darcel multiplie les collaborations, notamment avec Etienne Daho qu’il accompagne en tournée et dont il réalise plusieurs disques et des tubes comme "Week-end à Rome" et "Tombé pour la France".

"Mon cher Frank, mon ami, toi sans qui", a réagi le chanteur de 68 ans ce samedi sur Instagram. "Des milliers de souvenirs affluent et les mots ne me viennent pas pour exprimer ce vide. Merci d'avoir été dans ma vie et de l'avoir changée à jamais", a-t-il poursuivi.

Frank Darcel avait également fondé Senso, un groupe qui connaîtra plusieurs incarnations avec notamment le tout jeune Pascal Obispo au chant en 1989 pour l’album Le Long du fleuve. En 2000, le musicien réalise l’album "Back to Breizh" d’Alan Stivell lorsqu’une alarme incendie lui détruit les tympans, le tenant éloigné de la musique pendant plusieurs années.

Frank Darcel va alors se lancer dans l’écriture de romans et entamer une carrière en politique. Membre du parti breton qui milite pour l’indépendance de la Bretagne, il est candidat aux élections européennes de 2009 et régionales de 2010. En 2020, il s’était présenté à l’élection municipale de Rennes, sa liste prônant la légalisation du cannabis récoltant 1,92% au premier tour.

En 2017, après 36 ans d'absence, Marquis de Sade était remonté sur scène, au départ pour un concert unique dans son fief de Rennes, avant de prolonger le plaisir avec une série de concerts à travers tout la France, témoignant de l'empreinte du groupe sur la scène française. Avant la mort de son chanteur, il préparait même un nouvel album.