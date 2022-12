Mort de Frank Vallelonga Jr, acteur de "Green Book" : son cadavre abandonné en pleine rue

Ce n’est pas le scénario d’un bon vieux polar, mais cela y ressemble beaucoup. Le corps de l’acteur américain Frank Vallelonga Jr., qu’on pu voir dans Green Book, Oscar du meilleur film en 2019, a été retrouvé lundi 28 novembre à proximité d’une tôlerie du quartier populaire du Bronx, à New York. Dépêchés sur place après un appel au 911, les secours ont constaté son décès avant que la police interpelle, quelques heures plus tard, un homme de 35 ans, retrouvé grâce aux caméras de vidéosurveillance.

D’après le rapport de police, révélé par le New York Times, on peut voir une Hyundai grise s’arrêter en pleine rue dans la nuit de dimanche à lundi. Le conducteur, un certain Steven Smith, fait le tour du véhicule, ouvre la portière du côté passager et extrait le corps de Frank Vallelonga qu’il dépose sur le trottoir avant de reprendre le volant et de prendre la fuite.