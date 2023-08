Cindy Fabre : "J’ai participé à Miss France parce que ma mère a vu Geneviève de Fontenay dans le journal"

Quel est le premier souvenir qui vous vient en tête à l’évocation du nom de Geneviève de Fontenay ?

C’est de l’avoir vue malgré tout en forme il y a quelques mois en mars, c’est surtout ça. On se demande comment et pourquoi aussi vite. On ne s’y attend pas. Elle avait des hauts et des bas, surtout avec le Covid car ça l’inquiétait. Elle ne voulait plus sortir de chez elle à cause de ça. Elle attendait un peu que la vie prenne tout simplement fin. Mais malgré tout, elle avait toujours son humour. On la sait maintenant aux côtés de Louis, l’amour de sa vie, et de son fils aussi (Ludovic, mort en 1984, ndlr). Elle est partie apaisée. Mais pour nous qui restons, c’est difficile. Je lui avais apporté un panier gourmand et on avait bu une coupe de crémant, elle était ravie. Ça m’avait confortée dans le fait qu’elle avait de nombreuses années devant elle. J’avais projeté de faire un déjeuner au pied de chez elle pendant les beaux jours, après l’été, avec d’autres Miss. J’avais envisagé pas mal de choses pour aller à sa rencontre, pour faire revivre peut-être le temps d’une journée une ambiance particulière.

Racontez-nous les premières heures passées avec elle en décembre 2004, alors que vous venez tout juste d’être élue Miss France…

J’étais perdue, j’étais montée sur un cube en hauteur toute seule. Je ne savais pas ce qui m’arrivait. J’ai le souvenir d’elle qui se dirige directement vers moi. Il y avait des confettis qui pleuvaient et elle m’a dit : "Bah faites coucou !", comme si c’était une évidence. Mais pas pour moi ! Faire coucou à qui ? Mais oui, une Miss salue le public. C’étaient ses premiers mots. Le fait qu’elle s’adresse à moi et pas à l’ensemble des candidates marquait vraiment le fait que j’étais élue. Ma maman lui a dit : "Prenez-en soin parce que c’est le seul enfant que j’ai". Il y a eu une passation pendant un an, elle prenait aussi soin de moi. Elle veillait à ma sécurité, elle s’assurait que je me sente bien et que j’évolue aussi, que je grandisse en tant que femme. Elle m’a transmis son amour de la France, l'amour des gens, la reconnaissance aussi. Elle fait partie de notre patrimoine, aussi de notre patrimoine en tant que femmes. Car jamais, on n’aurait pu être ce que l’on est sans elle.