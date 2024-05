Mort à 54 ans de Géraldine Carré, ancienne présentatrice de "Confessions Intimes" sur TF1

Première animatrice de l'émission"Confessions Intimes" sur TF1, la journaliste Géraldine Carré est décédée à l'âge de 54 ans. Elle avait également animé "Ça peut arriver" et officié en tant que chroniqueuse dans "Langues de VIP". La chaîne salue "sa gentillesse et sa bienveillance" et adresse ses condoléances à sa famille et à ses proches.

Le grand public l’avait découverte grâce à "Confessions Intimes" sur TF1. La journaliste Géraldine Carré est décédée à l’âge de 54 ans. Une triste nouvelle annoncée ce vendredi 3 mai par l’animateur Benjamin Castaldi qui l'avait côtoyée sur l'émission "Langues de VIP" sur TF1 de 2006 à 2007. "Alors que je cherche les mots justes, tout ce que je ressens se transforme en une profonde admiration pour la personne que tu étais", a-t-il écrit sur le réseau X.

Née à Lyon, Géraldine Carré était diplômée de la Chambre de commerce britannique. Elle était entrée au bureau local de l’AFP à la fin des années 1990 avant de rejoindre Europe 2 puis Europe 1. Après la radio, sa carrière s’était poursuivie à la télévision, d’abord sur Paris Première puis TF1 où de 2001 à 2003, elle avait été la première présentatrice de "Confessions Intimes".

Géraldine était une grande professionnelle et une femme dont tous soulignaient la gentillesse et la bienveillance Le groupe TF1 sur X

Dans cette émission devenue culte, des anonymes étaient filmés dans leur quotidien, empoisonné par un trouble du comportement plus ou moins envahissant. Un thérapeute les aidait ensuite à trouver une solution à leurs problèmes. Après Géraldine Carré, le programme a été animé par Isabelle Brès, Marion Jollès puis Christophe Beaugrand. Les meilleurs moments sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'émission.

"Grande tristesse de lire et apprendre la disparition de la journaliste et présentatrice Géraldine Carré, visage phare de Confessions Intimes sur TF1", déclare la chaîne sur X. "Géraldine était une grande professionnelle et une femme dont tous soulignaient la gentillesse et la bienveillance. Les équipes de TF1 adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches."

En 2002, Géraldine Carré avait également présenté sur TF1 "Ça peut vous arriver", une émission s’appuyant sur des témoignages de victimes d’agressions. Elle était produite par Julien Courbet, qui a lui aussi rendu hommage à la journaliste. "Beaucoup de classe, de recul, d’autodérision, d’humour. Repose en paix ma Gégé", a-t-il écrit sur X.

Après son départ de TF1, Géraldine Carré avait rebondi sur Canal + où elle avait présenté "La vie en clair", un magazine produit par Jean-Luc Delarue de 2003 à 2004. Elle avait ensuite animé "Les Maçons du cœur" sur Fox Life en 2006 avant de revenir sur TF1 en tant que chroniqueuse dans l’émission "Langues de VIP" animée par Benjamin Castaldi entre 2006 et 2007.

Maman de quatre enfants, la journaliste avait également publié Toi, mon bébé aux éditions de La Martinière, un recueil de témoignages de célébrités sur leur maternité réalisé en collaboration avec Alix Girod de l’Ain. Les causes de sa disparition n'ont pas été communiquées.