Mort de Gina Lollobrigida : de "Fanfan la tulipe" à "Notre-Dame de Paris", ses plus beaux rôles au cinéma

Icône du cinéma mondial, Gina Lollobrigida est morte ce lundi 16 janvier à l’âge de 95 ans. Entre l’Italie, la France et Hollywood, elle était entrée dans la légende du cinéma grâce à sa volupté, son regard de braise et des rôles au diapason qui ont vu cette ancienne reine de beauté donner la réplique aux plus grandes stars masculines des années 1950. Retour en images sur quelques-unes de ses performances les plus marquantes à l’écran…