Mort de Jack Sonni, le guitariste de Dire Straits, à l'âge de 68 ans

"Il n'a jamais été question que je joue avec son groupe. Ce n'est qu'en décembre 1985 qu'il m'a demandé de venir à Monserrat, de terminer l'album et de partir en tournée avec lui", avait-il révélé. Jack Sonni participe alors à l'enregistrement de Brothers in arms, le célèbre album du groupe qui contient les tubes "Money for Nothing", "Brothers in Arms", "So far Away" ou "Walk of Life". Devenu culte, l'opus s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde, selon le site officiel du groupe. Il accompagne par la suite le groupe en tournée et se produit au Live Aid, le concert mythique donné conjointement en juillet 1985 à Londres et à Philadelphie pour lutter contre la famine.