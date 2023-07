Mort de Jane Birkin : avec Serge Gainsbourg, une histoire d'amour qui a déchaîné les passions

"Il ne faut pas exagérer tout de même, on n’était pas les Kennedy !", ironisait Jane Birkin dans l'un de ses derniers entretiens, accordé à Vogue l’été dernier. "On a dû incarner une forme de liberté. Nos vingt ans de différence d’âge, notre mode de vie, on sortait la nuit, on rentrait pour réveiller Kate et Charlotte avant l’école et on dormait la journée. Ma fantaisie à moi, notre absence de tabous… Serge disait : on n’est pas un couple immoral, on est un couple amoral."