Mort de Jane Birkin - "Je t'aime, moi non plus", "La Décadanse"... ces textes sulfureux qui ont défrayé la chronique

"C'est la plus belle chanson sur la séparation qu'on puisse avoir, déclarait Jane Birkin, en 2018, lors d'une interview à l'AFP. Chaque fois que je chante 'C'est la pudeur des sentiments/Maquillés outrageusement/Rouge sang', je pense à lui. C'est probablement ma préférée, car tout ce qui est dedans, c'est vraiment lui". Le morceau à l'élégance folle a été conçu en 1983 pour l'album à succès Baby alone in Babylone, écrit par Serge Gainsbourg alors qu'ils sont séparés depuis trois ans. "Il y a une grande pudeur dans toutes ces chansons qu'il a écrites sur la séparation. Serge n'a jamais cessé de m'en écrire jusqu'au bout", disait-elle encore. On pourrait aussi citer "Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve", dans la même veine et sur le même album.