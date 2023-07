Mort de Jane Birkin : Kate, Charlotte et Lou, les trois filles de sa vie

Charlotte Gainsbourg est la seconde fille de Jane Birkin, née en 1971 de la célèbre idylle entre l'Anglaise et le chanteur français Serge Gainsbourg. Très vite, elle se passionne pour le cinéma et rêve de devenir actrice. Elle tourne avec certains des plus grands cinéastes français des années 80 et 90 : Claude Miller, Agnès Varda, Bertrand Blier ou encore Patrice Chéreau. Après tous ces succès, sa carrière prend alors encore un nouveau tour et elle commence à se faire repérer des studios américains. Elle est choisie pour des rôles dans des longs-métrages d'Alejandro Iñarittu, Todd Haynes et surtout Lars von Trier, pour qui elle tournera trois films. Comme sa mère, Charlotte Gainsbourg laisse aussi une grande place dans sa vie à la musique, puisqu'elle sort cinq albums entre 1986 et 2017.