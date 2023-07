Mort de Jane Birkin : l'incroyable histoire du sac Hermès qui porte son nom

Si le Birkin est devenu un mythe, c’est parce qu’il est quasi inaccessible. On entend souvent dire qu’il est nécessaire de s’inscrire sur une liste d’attente pour en faire l’acquisition, comme l’explique un vendeur à Samantha dans un épisode de la série culte "Sex and the City".

Dans la réalité, Hermès le réserve à ses plus fidèles (et riche) clientes. Parmi les célébrités qui se sont affichées avec ce Graal absolu dans l'univers du luxe ces dernières années figurent Victoria Beckham, Kim Kardashian, Jennifer Lopez ou encore Eva Longoria. En 2023, son prix moyen s’élève à 7000 euros.