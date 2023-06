Le youtubeur automobile Jean-Baptiste Dessort meurt dans un accident de la route

"Il a probablement été éjecté au moment du choc. Il a été déclaré décédé par le médecin du Samu présent sur les lieux", rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Sur Instagram, de nombreux messages rendent hommage à ce créateur de contenus.

À 37 ans, Jean-Baptiste Dessort avait lancé le compte LeBilletAuto sur YouTube en 2012 qu'il animait pour "une communauté de passionnés pour discuter et débattre autour de l'automobile comme on l'aime", peut-on lire sur la chaine qui compte aujourd'hui 840 vidéos et près de 60.000 abonnés.