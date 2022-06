"Un Homme et une femme", "Le Conformiste", "Amour"… : ces films qui ont marqué la carrière de Jean-Louis Trintignant

C'est le rôle le plus ambigu de sa carrière. Le meilleur, selon le comédien. En 1971, Jean-Louis Trintignant revient en Italie avec Le Conformiste, de Bernardo Bertolucci. Dans ce film inspiré du roman d'Alberto Moravia publié en 1951, le comédien se glisse dans la peau d'un assassin, fasciste assumé et homosexuel refoulé. S'il est magistral à l'écran, en coulisses, il vit un terrible drame : le premier jour du tournage à Rome, sa fille Pauline décède brutalement alors qu'elle a à peine dix mois. "Je voulais tout arrêter, mais les assurances me l’ont interdit. Alors je l’ai tourné dans un état second", se souvient Trintignant.