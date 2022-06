Mort de Jean-Louis Trintignant : "Un homme et une femme", les secrets de tournage d'un film mythique

Et comme si cela ne suffisait pas, Claude Lelouch, qui eut beaucoup de mal à financer son film, fut poursuivi en justice en 1967 devant le tribunal correctionnel, pour infraction au Code du Travail parce qu'il n'avait pas demandé l’autorisation avant de faire tourner les deux enfants que l’on voit dans le film. Il s'était défendu en expliquant qu’il ne connaissait pas cette loi et que les parents de ces enfants étaient des amis. De plus, le film ayant été tourné durant les vacances de Noël, les bambins n'ont pas raté l'école. Malgré tout, le film fut un triomphe, avec 4,2 millions d’entrées en salles et plus de 40 récompenses à travers le monde. Le cinéaste a même réalisé deux suites à son film culte : Un homme et une femme : Vingt ans déjà en 1986, et Les Plus belles années d’une vie, en 2019.