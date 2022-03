L'hommage d'Evelyne Dhéliat à Jean-Pierre Pernaut : "Jean-Pierre c'était la vie"

Tous les jours, elle ouvrait le 13H de Jean-Pierre Pernaut avec son bulletin météo. Evelyne Dhéliat a rendu hommage ce soir à l'ex-présentateur du journal de la mi-journée de TF1 décédé des suites de son cancer du poumon à l'âge de 71 ans. Figure emblématique, il a présenté le 13H de la chaîne durant 33 ans tout en restant toujours aussi accessible et enthousiaste. Un homme vrai, sincère. "Je l'ai connu dans la vie et c'était le même, proche des gens", a confié Evelyne Dhéliat le sourire aux lèvres mais les yeux embués. "Quand je venais lui donner la météo, on parlait de courses, de jardinage, de commissions, de la vie. Et Jean-Pierre c'était la vie, c'est ça qui transpirait à travers ses journaux et qui faisait le lien avec les téléspectateurs".