"Un complice", "un grand frère si bienveillant"... ils saluent la mémoire de Jean-Pierre Pernaut

"Mon ami JPP a fait pendant des années le JT que les Français aimaient. Et que l’intelligentsia brocardait, la France profonde est veuve. Et nous sommes tous très tristes", a réagi sur Twitter Jean-Pierre Foucault qui a rappelé que Jean-Pierre Pernaut avait tenu à présider Miss France en décembre dernier "malgré la fatigue qu’il cachait". Camille Combal et Nikos Aliagas ont fait part de leur "immense tristesse", tandis que Denis Brogniart a salué "un complice de plus de 20 ans, un grand présentateur qui a créé son journal, l’a assumé, en a fait un formidable succès pendant plus de 30 ans".