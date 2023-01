Mort de Jeff Beck : avec Johnny Depp, une amitié qui allait bien au-delà du rock

Ces dernières années, le guitariste était devenu un soutien majeur de l'acteur, restant à ses côtés lorsque le monde du cinéma l'a lâché suite aux accusations de violences conjugales d'Amber Heard. "S’il y a bien un couple qui m’a aidé à rester en vie, sain d’esprit et heureux dans une période bizarre, c’est bien Jeff et Sandra (son épouse – ndlr)", expliquait l’acteur dans une interview vidéo réalisée l’été dernier par le magazine Hollywood Authentic.

Sur l’album 18, les deux artistes reprenaient des classiques du rock, des Beach Boys à John Lennon en passant par le Velvet Undeground et Killing Joke. Ils interprétaient également deux titres originaux dont "This is a song for Miss Hedy Lamar", hommage à cette icône du cinéma muet au destin rocambolesque puisqu'elle aussi à l'origine de la création du Wi-Fi ! "J’ai fini les paroles à 6h du matin et j’ai foncé en studio et Bang ! on l’enregistrait. Quand on est connecté avec quelqu’un à un certain niveau, on n’a presque besoin de rien dire. Il suffit d’un regard", avouait l'acteur.