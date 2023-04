Le célèbre animateur américain Jerry Springer est mort à 79 ans

C'était une figure incontournable de la télévision américaine. Jerry Springer, connu pour ses émissions controversées, est mort à 79 ans, ont rapporté jeudi plusieurs médias américains. L'animateur est décédé paisiblement à Chicago après "une courte maladie", a indiqué le site people TMZ, citant une source familiale. Il s'agirait d'un cancer du pancréas, diagnostiqué il y a quelques mois, ont précisé d'autres sources, comme le rapporte l'AFP.

Lancé en septembre 1991, "The Jerry Springer Show" - qui s'est arrêté en 2018 après 27 ans à l'antenne - était devenu une émission culte, symbole de la "trash TV" (télé poubelle) américaine. L'émission était au départ un talk-show classique, orienté sur des sujets de société et sur la vie politique américaine. Avocat et homme politique (il a été maire de Cincinnati dans l'État de l'Ohio durant un an en 1977), Jerry Springer était à la manœuvre, dans un style relativement policé.