Mort de Jonathan Destin : TF1 rediffuse la fiction inspirée de son histoire

Jonathan Destin avait raconté son histoire dans un livre intitulé Condamné à me tuer (XO Editions). Un ouvrage poignant qui a inspiré la fiction Le Jour où j'ai brûlé mon cœur, diffusée en 2018 sur TF1 et disponible sur MYTF1 (ainsi que le documentaire Harcèlement scolaire : le calvaire de Jonathan). Michael Youn, qui tenait le rôle du CPE dans la fiction, a par ailleurs rendu un vibrant hommage au jeune homme dans un post Instagram. "Tu as été un haut-parleur pour ce que la haine, la violence et la bêtise essayent de passer sous silence. On ne t’oubliera pas. Ni toi ni ton combat", a posté le comédien.