Mort de Kirstie Alley, star de "Allo maman, ici bébé", des suites d'un cancer foudroyant

Elle n’avait rien dit de son état de santé. La comédienne américaine Kirstie Alley est décédée à l’âge de 71 ans, emportée par un cancer qui avait été "seulement découvert récemment", annoncent ses enfants True et Lillie Parker qui décrivent une mère "incroyable, courageuse et aimante". Dans un communiqué, ils précisent qu'elle était "entourée de sa famille proche et elle s’est battue avec beaucoup de force", précisent-il. "Aussi iconique qu’elle pouvait être à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyable".

Originaire du Kansas, Kirstie Alley avait débuté sa carrière en participant à un jeu télé, avant de décrocher de petits rôles au cinéma dans la saga Star Trek puis dans la sitcom Cheers qui lui a valu son premier Emmy Award de la meilleure actrice. Mais son rôle le plus célèbre restera sans doute celui de Mollie Jensen, l’héroïne de la comédie Allo maman, ici bébé (Look who's talking en VO), réalisée en 1989 par Amy Heckerling.