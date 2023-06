Oscarisé pour "Little Miss Sunshine", l’acteur Alan Arkin est mort à 89 ans

Dans sa riche filmographie, on trouve Catch 22 de Mike Nichols, Edward aux mains d’argent de Tim Burton, Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol. En 2008, il connaît enfin la consécration en remportant l’Oscar du meilleur second rôle masculin pour son interprétation du grand-père excentrique de l’héroïne de Little Miss Sunshine, la comédie de Jonathan Dayton et Valerie Farris. Une performance drôle et émouvante aux côtés de Greg Kinnear, Toni Collette, Paul Dano et la jeune Abigail Breslin.