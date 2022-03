Décès de l'acteur américain William Hurt, à 71 ans

"C'est avec une grande tristesse que la famille Hurt pleure le décès de William Hurt, père bien-aimé et acteur oscarisé, le 13 mars 2022, une semaine avant son 72e anniversaire". C'est son fils Will qui a annoncé son décès ce dimanche. "Il est décédé paisiblement, en famille, de causes naturelles", poursuit le communiqué familial. Star mondiale depuis Le Baiser de la femme-araignée en 1985, l'acteur avait explosé dans la décennie 1980, et poursuivi depuis une carrière alternant le cinéma d'auteur et les films très populaires.