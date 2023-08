Mort de l'acteur Ron Cephas Jones vu dans la série "This is Us"

Ron Cephar Jones incarnait William Hill dans la série "This Is Us", de 2016 à 2022. Son interprétation du père biologique de Randall Pearson, interprété par Sterling K. Brown, lui a valu deux Emmy Awards en 2018 et 2020. Son visage et sa silhouette longiligne sont bien connus des amateurs de séries puisque Ron Cephar Jones a joué dans de nombreuses productions américaines, telles que "New York Police Judiciaire" (diffusé en France sur TF1), ou encore "Luke Cage" et "The Get Down" (visibles sur Netflix), ou encor "Mr. Robot" (disponible sur Prime Video).

Âgé de 66 ans, le comédien avait révélé au New York Times en 2021 qu'il luttait contre une maladie pulmonaire obstructive chronique et qu'il avait reçu une double greffe de poumon au Ronald Reagan UCLA Medical Center en 2020.