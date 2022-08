Mort de l’actrice Anne Heche, 53 ans, une semaine après son accident de voiture

Née en 1969 dans l’Ohio, Anne Heche était la plus jeune d’une famille très religieuse de cinq enfants. Hollywood la découvre dans les années 1980 grâce à son rôle dans le soap Un autre monde. Son interprétation lui avait valu un Emmy Award en 1991, de quoi se faire remarquer. Elle signe ses plus gros succès à la fin des années 1990, de Donnie Brasco avec Johnny Depp et Al Pacino à Volcano avec Tommy Lee Jones. Ce film marquera le début d’un grand vide dans sa carrière. "Je n’ai même pas eu assisté à la fête après l’avant-première", racontait-elle il y a deux ans dans la version américaine "Danse avec les stars". En cause ? Son apparition sur le tapis rouge au bras de sa compagne, l’animatrice Ellen DeGeneres. Les deux femmes ont eu le coup de foudre un an plus tôt lors d’une soirée. "Cette nuit a changé ma vie pour toujours", assurait-elle.