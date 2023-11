Mort de la chanteuse Buzy, connue pour le tube "Body Physical"

La chanteuse Buzy, de son vrai nom Marie-Claire Girod, est décédée ce mardi à Paris. D'après ses proches, elle a succombé à "une maladie". Elle était notamment connue pour son tube "Body Physical" dans les années 1980.

Elle avait fait un carton dans les années 1980. La chanteuse Buzy, de son vrai nom Marie-Claire Girod, est décédée ce mardi 14 novembre à Paris à l'âge de 66 ans, comme l'a confirmé son entourage à l'AFP. La cause de sa disparition a été résumée avec un mot "maladie". Native de Metz, en Lorraine, Buzy s'est fait connaître dans les années 1980 avec le tube "Body Physical".

Née le 14 février 1957, elle a fait ses débuts sur scène dans le film The Rocky Horror Picture Show. Elle est remarquée par Étienne Roda-Gil, le célèbre parolier qui a travaillé avec Johnny Hallyday, France Gall ou encore Vanessa Paradis, qui la pousse à signer son premier contrat de chanteuse en 1980.

Son premier titre, "Dyslexique", est un succès. On lui doit aussi "Baby Boum", "Adrian" ou encore "I Love You Lulu" (ce dernier fut supervisé par Serge Gainsbourg). Mais surtout le single "Body Physical", son plus grand tube, qui parvient à se classer 19e au top 50.

À partir des années 1990, le grand public la perd de vue, même si l'artiste continue à sortir des disques. On la retrouve ainsi, non pas en tête d'affiche, mais en première partie de Michel Sardou à L'Olympia au début de 1995, année de la sortie de son best of.