La chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor est morte à l'âge de 56 ans

Sinéad O'Connor n'est plus. La chanteuse irlandaise s'est éteinte ce jeudi à l'âge de 56 ans, rapporte The Irish Times. Elle était notamment connue pour son titre "Nothing Compares 2 U", écrit par Prince et sorti en 1990. Ses deux premiers albums, "The Lion and the Cobra" et "I Do Not Want What I Haven't Got" ont été de grands succès commerciaux.