Mort de Sinéad O'Connor : le destin troublé d'une voix d'exception

L'interprète de "Nothing Compares 2 U" nous a quittés. La chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor, 56 ans, est décédée ce mercredi. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre Sinéad bien aimée", a indiqué sa famille dans un communiqué publié par la chaîne publique irlandaise RTE. "Sa famille et ses amis sont dévastés." Sa mort a suscité de nombreuses réactions en Irlande, le Premier ministre Leo Varadkar se disant "vraiment désolé d'apprendre (son) décès". "Sa musique était appréciée dans le monde entier et son talent était inégalé et incomparable", a-t-il écrit sur Twitter.

Sinéad O'Connor, c'est avant tout un titre planétaire, sorti en 1990 et écrit par Prince, qui l'a propulsée au sommet de sa carrière. Sur Youtube, la vidéo officielle de "Nothing Compares 2 U" comptabilise près de 400 millions de vues ce mercredi soir. Ses deux premiers albums, "The Lion and the Cobra" et "I Do Not Want What I Haven't Got", ont, eux aussi, été de grands succès commerciaux.