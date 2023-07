"Nothing Compares 2 U", le tube écrit par Prince qui a fait entrer Sinéad O’Connor dans la légende

Elle a retrouvé la première place qu’elle occupait il y a 33 ans. Sinéad O’Connor dominait le classement des ventes sur iTunes jeudi 28 juillet, au lendemain de l’annonce de sa disparition, avec le single qui a fait sa renommée. Une ballade brute et puissante qui figurait sur son deuxième album, I Do Not Want What I Haven’t Got, sorti en 1990. Avec "Nothing Compares 2 U", la chanteuse irlandaise alors âgée de 24 ans pousse un cri du cœur qui évoque en même temps une perte insurmontable et un lien indéfectible avec une personne qualifiée d’"incomparable".