Décès de la comédienne Laurence Badie à l'âge de 96 ans

La comédienne Laurence Badie, figure de la télévision dans les années 1980, connue pour sa voix unique et qui a également mené une longue carrière au théâtre et au cinéma, est décédée jeudi à 96 ans, a annoncé son agent.

Doublage de dessins animés, jeux télévisés, répertoire classique, théâtre de boulevard ou encore cinéma, l'actrice Laurence Badie avait le don de faire rire, avec un timbre de voix aigu et singulier. Sans forcément connaître son visage, des générations se souviennent de la voix haut perchée qu'elle prêtait au personnage de Véra dans "Scooby-Doo".

Reine du théâtre de boulevard

Les plus âgés se rappellent plutôt de cette blonde menue et gouailleuse, petite frimousse rieuse au nez retroussé, qui a fait les grandes heures de "l'Académie des neuf", l'émission télévisée à succès du midi dans les années 1980. Dans sa longue carrière, elle tourne aussi dans plus d'une centaine de films, séries et téléfilms. Souvent des rôles secondaires, mais parfois avec des grands cinéastes, de Sacha Guitry à François Truffaut en passant par Vincente Minelli, Alain Resnais et Vittorio De Sica.

Le théâtre de boulevard sera son univers pendant des décennies. Elle joue notamment dans des pièces de Guitry mais, surtout, le public se presse pendant un an et demi pour la voir au côté de Louis de Funès dans "Oscar", mis en scène par Pierre Mondy. Côté doublage, outre Véra dans "Scooby-Doo", elle est la voix française de bien d'autres personnages de dessins animés comme Casper le gentil fantôme ou le chien Rocky.