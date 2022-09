Elizabeth II : Harry reporte la sortie de sa biographie choc "par respect pour sa grand-mère"

Présenté à l’origine comme "le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui ont fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui", le livre promettait quelques révélations croustillantes sur les relations entre Harry et la famille royale. Et notamment sur les propos racistes que l’un de ses membres aurait tenu à la naissance de son premier enfant avec Meghan Markle.

Le cadet du nouveau roi Charles III pourrait profiter de ce report pour rajouter quelques pages sur sa grand-mère et les moments qu'ils ont passé ensemble. "Va-t-il retirer des choses négatives qu’il a pu écrire sur William, Charles et Camilla ? Qui sait ?", souffle cette même source. "Une chose est sûre : il n’écrira jamais rien de négatif à l’égard de la reine. Il a toujours eu un amour et un respect absolu pour elle."