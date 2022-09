Mort d'Elizabeth II : Charles III, un nouveau roi pour l'Angleterre

Né pour régner, il aura attendu plus que n’importe quel autre héritier de la couronne britannique. Le prince Charles accomplit sa destinée après plus de six décennies de préparation intensive. Le voilà désormais roi d’Angleterre à l’âge de 72 ans. Un rôle unique qu’il se doit d'honorer alors qu’il pleure encore son être le plus cher. Le fils aîné de la reine Elizabeth II, décédée à l’âge de 96 ans, a grandi dans cet entre-deux permanent. Lui l’enfant sensible et torturé que les Britanniques ont fini par détester avant de le réhabiliter.