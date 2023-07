Mort de Leandro, petit-fils de Robert de Niro : les causes du décès révélées

C'est une tragédie qui frappe la famille De Niro. Le 3 juillet dernier, Drena De Niro, la fille de la star de Taxi Driver, annonçait sur son compte Instagram la mort de son fils Leandro, âgé de 19 ans à peine. Le jeune homme avait été retrouvé mort dimanche dernier à New York suite à un appel d’urgence. "Mon bel ange. Je t’ai aimé au-delà des mots dès que je t’ai senti dans mon ventre", a réagi Drena De Niro sur Instagram.

"Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a jamais été pur et réel dans ma vie (…) Je ne sais pas comment vivre sans toi mais je vais essayer de continuer et de répandre l'amour et la lumière que tu m'as tant fait ressentir en devenant ta maman. J'aurais aimé que l'amour seul puisse te sauver. Je suis tellement désolé mon bébé", concluait la fille aînée de Robert De Niro.