Mort de Leslie Jordan, acteur de "Desperate Housewives" et "American Horror Story"

Connu pour son rôle principal dans la série "Will &Grace" et ses nombreux secondes rôles dans "American Horror Story", "Desperate Housewives", "Star Trek" et "Ally McBeal", l’acteur Leslie Jordan est mort à l’âge de 67 ans, des suites d’un accident de voiture dans le quartier de Hollywood, ce lundi 24 octobre. Selon TMZ, l’acteur aurait percuté un immeuble de Cahuenga Boulevard alors qu’il se trouvait au sein de sa BMW. D’après le média américain, il aurait été victime d’un problème de santé pendant qu’il conduisait. Né à Chattanooga en 1955, dans le Tennessee, un État américain très conservateur, il a révélé son homosexualité à sa mère à l’âge de 12 ans. Plus tard, Leslie Jordan a rapporté qu’il était souvent moqué et harcelé à l’école et faire rire a été son mécanisme de défense durant toutes ces années.