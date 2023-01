Mort de Lisa Marie Presley : il était une fois son étrange mariage avec Michael Jackson

En juin 1995, plus d’un an après leur mariage et sans doute de multiples propositions des médias, Michael et Lisa acceptent de répondre aux questions de la célèbre journaliste Diane Sawyer sur la chaîne ABC. Sans détour, cette dernière évoque la rumeur selon laquelle son mariage avec Michael serait un coup monté de l’église de Scientologie, dont elle fait partie depuis plusieurs années, afin de faire main basse sur la fortune du chanteur.

"C’est ridicule. Aucune raison ne me fera épouser quelqu’un à part le fait que je l’aime", rétorque la jeune femme sous le regard attendri de son mari, anticipant ensuite la question que tout le monde se pose : "Non, nous ne dormons pas dans des lits séparés". Histoire d’enfance le clou, la journaliste lance un magnéto surréaliste dans lequel des fans du King of Pop lui demandent si ou non "il l’a fait" avec la fille d'Elvis.