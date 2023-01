Lisa Marie Presley : la fille du "King" disparaît à 54 ans

L'annonce de la mort de Lisa Marie Presley a aussitôt provoqué une vague de réactions attristées de la part des fans et des personnalités amies de la chanteuse. "Nos coeurs sont brisés par le décès soudain et choquant de Lisa Marie Presley ce soir", ont écrit Tom Hanks, acteur du biopic Elvis sorti récemment, et son épouse Rita Wilson sur Instagram. "Lisa ma petite chérie, je suis vraiment désolé. Tu me manqueras mais je sais que je te reverrai", a publié John Travolta sur le même réseau social.

La chanteuse avait été vue en public pour la dernière fois mardi, lorsqu'elle avait assisté avec sa mère à la cérémonie des Golden Globes, où l'acteur Austin Butler avait reçu un prix pour son rôle dans le biopic consacré à son père, Elvis.