Mort de Lisa Marie Presley : qui sont ses trois filles qui vont hériter de Graceland ?

Après la mort d’Elvis, en 1977, c’est Vernon Presley qui a le destin de Graceland entre ses mains. Avant de succomber à un arrêt cardiaque deux ans plus tard, le père du chanteur en confie la gérance à Priscilla, son ancienne belle-fille, laissée en dehors de l’héritage. À l’époque, la propriété est un gouffre financier, à raison de 500.000 dollars de frais d’entretien par an. Priscilla va alors créer la société Elvis Presley Enterprises (EPE), qu’elle présidera seule jusqu’à la majorité de Lisa Marie.

Ouverte au public en 1982, Graceland va vite devenir l’attraction principale de Memphis et la deuxième résidence la plus visitée des États-Unis après la Maison Blanche. Musée, animations, restaurants... Avec plus de 700.000 visiteurs par an, la demeure génère plus de 20 millions de dollars de recettes pour EPE, qui contrôle également les droits d’images et les produits dérivés autour de la légende du rock.