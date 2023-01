Mort de Lisa Marie Presley : sa dernière apparition troublante aux Golden Globes

Souriante, mais visiblement éprouvée, Lisa Marie confie le choc qu’elle a ressenti après avoir découvert la performance d’Austin Butler, debout à ses côtés. "C’était époustouflant", avoue-t-elle. "Il m’a fallu cinq jours pour digérer. Parce que c’était tellement incroyable et juste. Et si authentique."

On comprend encore mieux l’émotion d’Austin Butler, quelques heures plus tard, lorsqu’il décroche le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique. S’adressant à la fille et à l’épouse d’Elvis il les remercie "pour m’avoir ouvert votre cœur, votre foyer. Lisa Marie, Priscilla, je vous aime pour toujours." Des mots qui touchent mère et fille, assises l'une à côté de l'autre dans la salle...