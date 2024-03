Mort à 88 ans de M. Emmet Walsh, second rôle incontournable du cinéma américain

L'acteur américain M. Emmett Walsh est décédé à l'âge de 88 ans, annonce son manager. En 1982, il jouait un capitaine de police dans "Blade Runner", le classique de Ridley Scott. Au générique des premiers films des frères Coen, il n'avait jamais cessé de tourner.

C’était un second rôle incontournable du cinéma américain. Au générique de plus de 150 films, M. Emmet Walsh est décédé à l’âge de 88 ans, annonce son manager, sans préciser les causes de sa mort. Dans les années 1970, ce comédien originaire du Vermont s'était fait connaître en multipliant les apparitions dans des longs-métrages marquants comme Little Big Man, Serpico, Le Flambeur ou encore Le Récidiviste…

En 1982, il entre dans la légende du Septième art en participant au Blade Runner de Ridley Scott. Il incarne le capitaine Bryant, le patron vachard de Rick Deckard, le flic joué par Harrison Ford qui traque les Répliquants dans cette adaptation du roman culte de l'écrivain de SF Philip K. Dick. Deux ans plus tard, il joue un privé vicieux dans Sang pour Sang, le premier film des frères Coen qui le retrouveront ensuite pour Arizona Junior.

Au fil des décennies, Hollywood fait régulièrement appel à M. Emmett Walsh pour son physique à la fois ordinaire et inquiétant. On le voit dans le film d’horreur Critters, le drame Milagro de Robert Redford, le Romeo + Juliette de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes ou encore Wild Wild West de Barry Sonnenfeld avec Will Smith.

Sollicité également à la télé, il apparaît dans des séries comme Les Contes de la Crypte, Au-delà du réel ou encore X-Files. À 80 ans passés, il n’avait jamais cessé de tourner, au casting de À couteaux tirés de Rian Johnson en 2019. Depuis quelques jours, il est à l'affiche aux États-Unis de Outlaw Posse, un western de Mario Van Peebles, encore inédit en France.