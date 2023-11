Mort de Matthew Perry : "Il allait très bien" peu avant sa disparition, selon les créateurs de "Friends"

Interrogés sur NBC ce mercredi, Marta Kauffman et David Crane, les créateurs de la série, sont revenus sur la disparition tragique de l'acteur. Très émus, ils ont évoqué leur dernière conversation avec Matthew Perry, deux semaines avant sa mort. "C'était super. Il était heureux et joyeux. Il ne semblait pas déprimé par quoi que ce soit. Il allait très bien. C'est pour ça que sa mort semble si injuste", a confié Marta Kauffman. "J'ai été très choquée d'apprendre sa mort. Ma première réaction a été de lui écrire. Puis, j'ai été submergée par une immense tristesse. C'est difficile de réaliser qu'une minute avant, il était là, heureux et la minute d'après, c'était fini".