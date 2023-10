"Je n'oublierai jamais nos jeux dans la cour d'école", l'hommage du Premier ministre canadien Justin Trudeau à Matthew Perry

Ce n'est pas le Premier ministre du Canada qui a rendu hommage à Matthew Perry, ce dimanche matin. C'est son ami d'enfance qui a partagé sa peine après l'annonce de la mort du comédien qui incarnait Chandler Bing dans "Friends". Sur X, Justin Trudeau, triste et bouleversé, a écrit : "Je n’oublierai jamais nos jeux dans la cour d’école, et je sais que les gens du monde entier n’oublieront pas la joie que tu leur as apportée. Merci pour tous les rires, Matthew. Tu étais aimé, et tu seras regretté".

Plus jeune de trois ans, Justin Trudeau (51 ans) a effectivement été à l'école avec Matthew Perry. La mère de Matthew Perry, Suzanne Morrisson, a également travaillé pour l'ancien Premier ministre canadien et père de Justin, Pierre Trudeau, en tant qu'attachée de presse.