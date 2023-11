Jennifer Aniston et David Schwimmer rendent hommage à leur tour à Matthew Perry, leur "Matty"

Après Matt LeBlanc et Courteney Cox, deux autres "Friends" s’expriment sur les réseaux sociaux après le décès de leur ami. "Il faisait partie de notre ADN", écrit Jennifer Aniston qui partage la séquence inoubliable des adieux de Rachel à Chandler. David Schwimmer publie lui l’une de ses photos préférées avec l’acteur décédé, un homme "à l’impeccable timing comique" qui "avait du cœur".

Leur communiqué commun n’était qu’une première étape. Deux semaines après la mort soudaine de Matthew Perry à l’âge de 54 ans, ses camarades de Friends ont pris la parole individuellement sur leurs comptes Instagram respectifs pour honorer la mémoire de celui qui était plus qu’un ami et que ses proches appelaient "Matty". Tous ont pioché dans les archives heureuses du tournage de la série culte qui a fait d’eux des stars, diffusée de 1994 à 2004. "Une famille choisie qui a changé à jamais notre identité et notre parcours", écrit Jennifer Aniston, qui s’exprime après Matt LeBlanc et Courteney Cox.

Il nous a tous fait rire. Et rire très fort" Jennifer Aniston

"Devoir dire au revoir à notre Matty a été une vague d'émotions insensée que je n'avais jamais connue auparavant (…) Nous l'aimions profondément. Il faisait partie de notre ADN", affirme-t-elle. Jennifer Aniston ne manque pas de souligner que Matthew Perry "aimait faire rire les gens". "Comme il le disait lui-même, s'il n'entendait pas le 'rire', il pensait qu'il allait mourir. Sa vie en dépendait littéralement. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Il nous a tous fait rire. Et rire très fort", ajoute-t-elle. En témoigne la photo qu’elle partage, sur laquelle elle est hilare face à un son "petit frère".

À l’écran, leurs personnages n’étaient pas les plus proches. Mais les fans se souviennent tous de cet épisode où Rachel fait la tournée des adieux auprès de ses amis avant de partir s’installer à Paris. Ceux avec Chandler sont simples. "Je t’aime, tu vas me manquer et je suis triste que tu partes", lui dit ce dernier avant de mimer un bruit de pet avec sa bouche. L’humour, toujours, ultra présent dans cette séquence que Jennifer Aniston partage sur Instagram.

Tu avais du cœur. Tu l'as généreusement partagé avec nous, pour que nous puissions créer une famille à partir de six inconnus David Schwimmer

"Ces deux dernières semaines, j'ai relu les messages que nous nous sommes envoyés. Nous avons ri et pleuré, puis ri à nouveau. Je les garderai pour toujours. J'ai trouvé un SMS qu'il m'a envoyé de nulle part un jour. Il dit tout", note-t-elle. Le message en question ? "Te faire rire a fait ma journée. Ça a fait ma journée". Dans la vie, Matthew Perry et Jennifer Aniston étaient restés très proches. Il avait raconté dans son autobiographie être tombé amoureux d’elle dans les années 1990, sans que cela ne se concrétise jamais.

"Matty, je t'aime tellement et je sais que tu es maintenant en paix et que tu ne souffres plus. Je te parle tous les jours… parfois, je peux presque t'entendre dire 'pourrais-tu être encore plus fou ?'", conclut-elle, insistant sur le "être" comme Matthew Perry le faisait dans Friends. David Schwimmer aussi reprend cette formulation, imaginant son ami se demander "Pourrait-il y avoir plus de nuages ?" au paradis. "Merci pour ces dix incroyables années de rire et de créativité. Je n'oublierai jamais ton timing comique impeccable. Tu pouvais prendre une ligne de dialogue droite et la plier à ta volonté, ce qui donnait quelque chose de si original et de si inattendu qu'on en est encore étonné", dit-il.

"Et tu avais du cœur. Tu l'as généreusement partagé avec nous, pour que nous puissions créer une famille à partir de six inconnus. Cette photo est celle d'un de mes moments préférés avec toi, poursuit-il à propos de ce cliché sur lequel leurs Ross et Chandler sont habillés comme dans les années 1980. Aujourd'hui, elle me fait sourire et pleurer à la fois. Je t'imagine là-haut, quelque part, dans le même costume blanc, les mains dans les poches, regardant autour de toi…" Seule Lisa Kudrow, l'interprète de la fantasque Phoebe, n'a pas encore réagi individuellement. C'est elle qui a signé la préface de l'autobiographie bouleversante de Matthew Perry dans laquelle il évoquait les mécanismes de son addiction.