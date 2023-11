Le tendre hommage de Matt LeBlanc à "son frère" Matthew Perry : "Vole, tu es enfin libre"

Deux semaines après la mort de son collègue, l’interprète de Joey dans "Friends" lui a rendu hommage sur Instagram à l’aide de photos d’archives. "Je suppose que tu gardes les 20 dollars que tu me dois", écrit-il dans un message à la fois triste mais plein d’humour, à l’image de leur relation.

Ils étaient les colocs les plus attachants du petit écran. Matt LeBlanc est le premier des acteurs de Friends à saluer personnellement la mémoire de Matthew Perry, mort brutalement à l’âge de 54 ans le 28 octobre à son domicile de Los Angeles. Le premier était Joey Tribbiani, le second était Chandler Bing. Deux amis que tout opposait dont la relation de confiance en a sans doute fait rêver plus d’un. L’acteur a plongé dans sa boîte à archives pour retrouver les photos les plus touchantes du duo, qui illustrent un message tout aussi émouvant.

"C’est avec le cœur lourd que je te dis au revoir", écrit Matt LeBlanc sur Instagram. "Les moments que nous avons passés ensemble sont honnêtement parmi les plus beaux de ma vie. Ce fut un honneur de partager la scène avec toi et de t’appeler mon ami. Je sourirai toujours quand je penserai à toi et je ne t'oublierai jamais. Jamais", insiste-t-il. "Déploie tes ailes et vole mon frère, tu es enfin libre. Je t’aime", poursuit-il avant de conclure sur une note qui redonne le sourire : "Et je suppose que tu gardes les 20 dollars que tu me dois".

Matt LeBlanc avait 27, Matthew Perry 25 quand ils se sont rencontrés sur le tournage de Friends en 1994. C’est à six qu’ils ont accédé à la gloire, négociant même avec la production pour être payés un million de dollars chacun par épisode. C’est à cinq que le groupe, aussi composé de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow et David Schwimmer, a dit adieu à son ami lors de funérailles dans la plus stricte intimité. "Nous étions plus que de simples collègues. Nous sommes une famille", avaient réagi les stars dans un communiqué commun, se disant "totalement effondrés par la perte" de leur frère de cœur.