"Merci d'avoir ouvert ton cœur" : Lisa Kudrow, alias Phoebe dans "Friends", rend hommage à Matthew Perry

À son tour, Lisa Kudrow a rendu hommage à Matthew Perry, son ancien partenaire de jeu dans la série "Friends", décédé fin octobre. "Merci de m'avoir fait tant rire", écrit notamment l'actrice. Les principaux membres du casting de la célèbre sitcom, comme Jennifer Aniston ou Matt LeBlanc, ont tous salué la mémoire de leur ex-camarade.

Lisa Kudrow rend un dernier hommage à Matthew Perry. L'acteur américain, décédé soudainement fin octobre à Los Angeles, était l'un de ses partenaires de jeu dans la célèbre série "Friends", qui a enchanté des millions de téléspectateurs à la fin des années 90. La comédienne, qui incarnait le personnage de Phoebe Buffay dans la sitcom, a publié un long message sur Instagram pour saluer une dernière fois la mémoire de son ami.

"Merci pour le temps que nous avons passé ensemble"

En légende d'une photo sur laquelle les deux acteurs apparaissent, Lisa Kudrow se souvient de sa première rencontre avec Matthew Perry, juste après avoir tourné le pilote de la série américaine. "Tu avais suggéré de jouer au poker, et tu l'as fait avec tellement d'humour que nous avons tout de suite accrochés", commence-t-elle. Avant de lister dans son message toutes les raisons qui lui feront manquer la compagnie de Matthew Perry : "Merci de m'avoir fait tant rire en me disant quelque chose que mes muscles me faisaient mal et que des larmes coulaient sur mon visage CHAQUE JOUR. Merci d'avoir ouvert ton cœur au sein d'une relation à six qui demandait des compromis – et beaucoup de discussions."

Lisa Kudrow se rappelle aussi des fois où l'acteur, alors alcoolique, se présentait malgré tout sur le plateau tout en réussissant à être "totalement brillant" pour jouer les scènes qu'il devait tourner. "Merci pour les dix meilleures années que quelqu'un puisse avoir. Merci pour tout ce que j'ai appris sur la grâce et l'amour en te connaissant. Merci pour le temps que nous avons passé ensemble, Matthew", conclut Lisa Kudrow. L'actrice avait préfacé les mémoires de Matthew Perry, dans lesquels il revenait sur ses problèmes d'addiction et confiait avoir suivi 65 cures de désintoxication.

Lisa Kudrow était la dernière des acteurs principaux de "Friends" à ne pas s'être exprimée individuellement sur la mort de Matthew Perry. Mais les cinq anciens colocataires à l'écran avaient déjà publié un premier communiqué conjoint après sa disparition dans lequel ils se disaient "totalement effondrés". Ce mercredi, David Schwimmer et Jennifer Aniston ont eux aussi rédigé un message similaire sur leurs réseaux sociaux respectifs.