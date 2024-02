Décès du journaliste Maurice Olivari, figure de la rédaction de TF1

Visage emblématique de TF1, le journaliste Maurice Olivari est décédé ce mardi 13 février. Ancien correspondant de la chaîne à l’étranger, il était notamment resté en poste à Rome pendant plus de 20 ans. L’ensemble de la rédaction lui rend hommage et s'associe à la peine de sa famille.

Un visage et une voix emblématique du journalisme. Le reporter Maurice Olivari, ancien correspondant de TF1 à l’étranger, est décédé ce mardi 13 février. Passé par Washington, il restera surtout associé à la ville de Rome, où il a couvert l’actualité italienne et du Vatican avec brio pendant plus de 20 ans.

L’ensemble de la rédaction lui rend hommage et présente ses condoléances à sa famille.