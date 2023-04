Le comédien Murray Melvin ("Barry Lyndon", "Torchwood") est mort

Il avait joué dans Fantôme de l'Opéra, Barry Lyndon ou plus récemment la série Torchwood. Le comédien britannique Murray Melvin est mort vendredi à l'âge de 90 ans, a annoncé l'un de ses proches. "C'est avec grande tristesse que je dois annoncer le décès de Murray Melvin, acteur, metteur en scène et archiviste de théâtre", a écrit samedi sur Twitter le metteur en scène et réalisateur Kerry Kyriacos Michael, comme le rapporte l'AFP.

Murray Melvin avait, selon lui, fait une chute en décembre, "dont il ne s'était jamais pleinement remis". Il est mort vendredi à l'hôpital St Thomas de Londres. Russel Davies lui a rendu un vibrant hommage sur Instagram. "Il a joué le merveilleux méchant de Torchwood, Bilis Manger, et il a adoré ça ! Mais quelle carrière ! Il a créé le grand et gay Geoffrey dans A Taste of Honey, sur scène et au cinéma", a poursuivi le producteur.