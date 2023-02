La mort de Paco Rabanne, couturier autodidacte et pionnier de la mode

Le monde de la mode est en deuil. Le célèbre couturier espagnol Paco Rabanne est mort à l'âge de 88 ans, annonce sa marque ce vendredi 3 février. Selon Le Télégramme, il est décédé dans sa maison de Portsall, dans le Finistère.

"La Maison Paco Rabanne souhaite rendre hommage à notre créateur et fondateur visionnaire décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Parmi les figures de mode les plus marquantes du XXe siècle, son héritage restera une source d'inspiration constante. Nous sommes reconnaissants à Monsieur Rabanne d'avoir établi notre héritage avant-gardiste et d'avoir défini un avenir aux possibilités illimitées", indique un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Artiste excentrique et autodidacte, il avait révolutionné la haute couture avec ses créations expérimentales.