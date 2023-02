Le jour où... Paco Rabanne a révolutionné la haute couture avec ses robes en métal

Paco Rabanne raconte se fournir "dans les usines, dans les laboratoires, les endroits les plus étranges du monde pour essayer de trouver une matière nouvelle". Il repoussera chaque fois un peu plus les limites du possible, allant jusqu’à utiliser des morceaux de carrosserie et des disques laser, puis à dessiner une robe en béton lors de sa collection automne-hiver 1995-1996. Ses défilés haute couture au Carrousel du Louvre ressemblent à des spectacles où l’inattendu est le maître mot. Plus d’une de ses créations auraient mérité le titre "d’importables". Son final le plus imposant ? Sans doute celui où il a fait défiler un couple Maori aux tatouages métalliques en 1998.