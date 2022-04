Mort de Patrick Demarchelier, le photographe de mode attitré de Lady Diana

Il avait immortalisé les plus grandes stars. Mais personne n’a réussi à capturer aussi bien que lui l’essence de la princesse la plus célèbre de la fin du XXe siècle. Le photographe français Patrick Demarchelier est mort à l’âge de 78 ans, selon un communiqué publié par ses proches sur Instagram. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la disparition de Patrick Demarchelier le 31 mars 2022, à l'âge de 78 ans. Il laisse derrière lui sa femme Mia, ses trois fils Gustaf, Arthur, Victor et trois petits-enfants", indique le texte qui accompagne deux photos en noir et blanc de l’artiste dont une le montrant un appareil à la main.